Beşiktaş’ta kriz var

BEŞİKTAŞ, bir yandan kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isterken, diğer taraftan da bazı futbolcularıyla yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından takımda düşünülmeyen Enzo Roco ve Isimat-Mirin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Kendilerine takım bulmaları istenen iki stoperin ise Ahmet Nur Çebi yönetiminin bu isteğine olumsuz yanıt verdikleri ve sıkıntı yarattıkları belirtildi.



AVRUPA'DA KULÜP BULAMAYIZ

İKİ oyuncu yapılan görüşmede, "Uzun süredir nabız yokladık. Ancak buradan aldığımız paraya yakın Avrupa'da kulüp bulamadık. Gitmemiz imkansız" dedi. Bu arada usulsüz şekilde Beşiktaş'tan ayrılıp Real Betis'e imza atan Victor Ruiz ile ilgili yönetimin FIFA'ya başvuracağı öğrenildi.