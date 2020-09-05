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Galatasaray’dan Choudhury atağı

Galatasaray’dan Choudhury atağı
Giriş Tarihi: 5.9.2020

SÜPER Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, henüz bir orta saha transferi yapabilmiş değil. Nzonzi, Seri, Lemina ve Selçuk İnan'ın ayrılmasının ardından bu bölgede büyük bir boşluk oluşan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Premier Lig ekibi Leicester City'nin genç yıldızı Hamza Choudhury'yi gözüne kestirdi. Seri için yüksek kiralama bedeli istenmesi üzerine Aslan rotasını genç yıldıza çevirdi. Hamza kulübünde bu sezon forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği ifade edildi.

KİRALIK OLARAK ALINACAK
SARI-KIRMIZILI yönetimin de teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi. Cim-Bom yaz transfer döneminin açılmasıyla Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncuları renklerine bağlamıştı.

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