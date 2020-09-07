Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığına dair bir paylaşımda bulunmuştu. Stoke City'de forma giyen Etebo İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takım, yıldız isimle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştu.

Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ETOBO İSTANBUL'DA! KAP AÇIKLAMASI DA GELDİ

Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın yeni transferi Etobo, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp bir süre sonra Nijeryalı futbolcu ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.

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