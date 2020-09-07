Ön libero trafiği

GALATASARAY'DA ön libero arayışı transfer gündeminin ilk sırasında yer alırken, Crystal Palace'ın Senegalli orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate yeniden listeye dahil edildi. 30 yaşındaki futbolcu için daha önce de girişimde bulunan sarı-kırmızılıların, kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için son kez nabız yoklayacağı bildirildi. Cyristal Palace'ın West Ham United'tan transfer ettiği oyuncu ön libero dışında zaman zaman stoper olarak da görev yapabiliyor.

GARCİA İKİNCİ SIRADA

CİM Bom'un M.City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Aleix Garcia'dan da vazgeçmediği bilinirken Kouyate transferinin gerçekleşmemesi halinde Garcia transferinin de bitme olasılığı yüksek. Galatasaray'ın son adayı ise Fulham forması giyen Stefan Johansen. 29 yaşındaki Norveçli oyuncunun da kiralık olarak düşünüldüğü gelen haberler arasında.



35 MAÇTA 1 GOL ATTI

G.Saray'ın transfer gündemindeki Cheikhou Kouyate, geçen sezon Premier Lig'de 35 karşılaşmada görev yaparken bu süreçte sadece eski takımı West Ham United filelerini sarstı. Senegal Milli Takımı'nda da 36 kez forma giyen başarılı oyuncu kariyerindeki 446 randevuda 24 kez gol sevinci yaşadı.