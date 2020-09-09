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Haberler Galatasaray Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı

’dan ayrıldı

'da takımdan ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, ile resmi sözleşmeye imza attı.

Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı

09.09.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,15:41

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Oğulcan Çağlayan'ın transferi ve Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesiyle 4. forvet konumuna düşen Adem Büyük'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.



GALATASARAY'DAN ADEM BÜYÜK'E TEŞEKKÜR!
Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Adem Büyük için teşekkür mesajı yayımladı.

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