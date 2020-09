G.Saray sona doğru

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran G.Saray, özellikle orta sahaya takviye çalışmaları ile dikkat çekiyor. Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile anlaşan sarı-kırmızılılar Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Inter'den Nainggolan için temaslarını sıklaştırdı. Celta Vigo kulübüyle Okay'ı 1 yıl kiralamak için masaya oturan yönetim, pazarlıklarda belirli bir noktaya geldi. İspanyol ekibinin ilk etapta 2 milyon euro kiralama bedeli istediği ancak bu rakamın 1,5 milyon Euro'ya çekildiği gelen haberler arasında. Belhanda ve Babel için transferin son gününe kadar gelecek teklifleri bekleyecek olan Galatasaray, cuma gününe kadar Okay transferini duyurmayı hedefliyor. Nainggolan için ise pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia edilirken Belçikalı yıldızın da Okay Yokuşlu gibi kiralık olarak düşünüldüğü belirtildi.

NAİNGGOLAN ISRARI

Inter'de yılda 3.5 milyon Euro kazanan Nainggolan'ın yıllık ücretinde indirime gidilirse bu transferin de yakın bir zamanda gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. Bu isimler dışında kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini söyleyen F.Düsseldorf'un oyuncusu Kenan Karaman ile de bir görüşmenin olabileceği kaydedildi. Kenan, Başakşehir'in de transfer listesinde yer alıyor.



OMAR'IN DA LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui'nin de lisansı çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, önceki gün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı. Norveçli sağ bek, Yunan ekibiyle biten sözleşmesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu