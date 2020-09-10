G.Saray takipte

Stoke City'den Etebo transferini bitiren G.Saray, orta sahası için bir yıldız daha düşünürken listedeki adayların sayısı da günden güne artıyor. İnter'den Radja Naiggolan ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ile ilgilendiği bilinen sarı-kırmızılıların bu iki ismin olmaması halinde düşündüğü oyuncularla temaslarını kesmediği öğrenildi. Fiorentina forması giyen Marco Benassi'yi de gündeminde tutan Aslan, Verona'nın da devrede olması sebebiyle sıkıntılı. Ayrıca Marsilya'nın 30 yaşındaki tecrübeli yıldızı Kevin Strootman da adaylar arasında yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın bu isimler haricinde Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena ile de ilgilendiği iddia edildi. Cim Bom'un Arjantin kulübü Godoy Cruz ile sözleşmesi devam etmesine rağmen, 25 yaşındaki Perulu milli oyuncuyu transfer etmek istediği ve transferi için nabız yokladığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar Mohamed Elneny'den de vazgeçmiş değil. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve Arsenal'e geri dönen başarılı orta saha oyuncusunun yeni sezonda da İngiliz ekibinin kadrosunda düşülmediği gelen haberler arasında.