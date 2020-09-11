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Haberler Galatasaray Grenier Aslan’a doğru

Grenier Aslan’a doğru

Grenier Aslan’a doğru
Giriş Tarihi: 11.9.2020

Galatasaray'ın orta saha arayışları ile ilgili dün sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Stoke City'den Etebo'yu kiralayan sarı-kırmızılıların Rennes'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Grenier'i takibe aldığı bildirildi. Aslan'ın, Clement Grenier için geçen hafta Fransa Ligi ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi. Galatasaray dışında iki kulüp daha futbolcuyu listesinde bulunduruyor. ve İngiltere'den A.Villa'nın transfer için Rennes kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

B PLANI MATUSİWA
Kulübü ile 2021 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam Grenier'in güncel piyasa değerinin 5.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Lyon, Roma ve Guingamp formaları da giyen tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı. Cim Bom'un Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 23 yaşındaki ön libero Azor Matusiwa'yı da istediği gelen haberler arasında.

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