Galatasaray’ın rakibi G.Antep

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk maçında yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayımlanacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Kasığında ağrı hisseden Mbaye Diagne ile takıma dün katılan ve takımdan ayrı çalışan yeni transfer Oghenekaro Etebo'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı.

YENİLER HEYECANLI

Galatasaray'da Emre Kılınç, Oğulcan, Fatih Öztürk, Omar, Kerem Aktürkoğlu ve Etebo görev alırlarsa ilk kez sarıkırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.