Aslanlar gibi başladı

G.Saray, Süper Lig'deki ilk maçında G.Antep FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yıktı ve sezona galibiyetle başladı: 3-1. 5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kubilay'a çarptı. Hakem Bahattin Şimşek, bu pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyerek, penaltı noktasını gösterdi. 8. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 28. dakikada Falcao'nun ara pasında Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 32'de Djilobodji'nin kaleci Fatih ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden auta gitti. 34.'te bu kez Feghouli kaleci Günay ile karşı karşıya geldi. Ancak bu pozisyonda Günay başarılıydı. 40. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 3-0. 53. dakikada Andre, ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla topuFatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu: 3-1. 90+2. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Diagne'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Maçı G.Saray 3-1 kazandı.



GÜNAY GÜVENÇ DEVRE ARASI AĞLADI

GALATASARAY karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Gaziantep FK file bekçisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti. Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama'nın zor şutlarını çıkardı.



MBAYE DİAGNE YEDEK SOYUNDU

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma geri dönen Mbaye Diagne'yi yedek soyundurdu. Tecrübeli çalıştırıcı Hollandalı yıldız Ryan Babel'i de 11'e almadı. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde transfer ettiği futbolculardan Fatih Öztürk, Elabdellaoui ve Emre Kılınç, ilk kez bir resmi karşılaşmada sarıkırmızılı formayı terletti.