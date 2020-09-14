Cim Bom’dan Belhanda çıkışı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, özellikle Belhanda çıkışı dikkat çekti. Albayrak, sarıkırmızılılardaki geleceği sık sık konuşulan futbolcu Belhanda'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili "10 numara giyen futbolcumuz. Bu hafta gerçekten iyi oynadı bizleri de sevindirdi ama Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da satıldı. İyi oynamayanlar da satıldı. Bu iyi oynadı da illa gidecek veya gitmeyecek diye bir şey yoktur. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem satarız çünkü bu çarkı çevirmek zorundayız" diye konuştu.

METİN OKTAY ANILDI

Bu arada Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine yöneticiler de katıldı. Oktay için İzmir Hatay'daki heykeli ve Damlacık semtindeki büstünün önünde tören düzenlendi.