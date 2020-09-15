Galatasaray 10’u istiyor

Süper Lig'de sezona üç puanla başlayan G.Saray, transfer çalışmalarını sürdürürken 10 numara arayışlarına yönelik ortaya atılan iddia camiada heyecan yarattı. Younes Belhanda'nın takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine arayışta olan sarı-kırmızılıların Mario Götze ile anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılıların Alman oyuncuya yılda 5 milyon Euro önerdiği kaydedilirken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

ORTA SAHAYA BESİC GELİYOR

Bonuslarla beraber 4.5 milyon Euro'ya oynayan Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılacağı ise gelen bilgiler arasında. Bu arada Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulundu. Sarıkırmızılılar, Everton'da kariyerini sürdüren Muhamed Besic'i gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu ön libero dışında stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapıyor.