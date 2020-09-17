Aslan tur peşinde

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Sarıkırmızılılar bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kevin Clancy yönetecek. Neftçi- Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayınlanacak.