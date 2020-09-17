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Haberler Galatasaray Neftçi Bakü-Galatasaray | CANLI

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Temsilcimiz , 2. ön eleme turu'nda temsilcisi ile karşılaşıyor.

Neftçi Bakü-Galatasaray | CANLI

17.09.2020, 19:05

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Aslan, 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY İLK 11'LER

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal.

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

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