Neftçi Bakü-Galatasaray | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Aslan, 2. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, tek maç üzerinden oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY İLK 11'LER
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal.
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne
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