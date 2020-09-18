Galatasaray turladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atladı. Sarı-kırmızılılar 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile mücadele edecek. 19'da Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 37'de Ibara'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

DİAGNE MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

46'da Makhmudov'un kullandığı köşe vuruşunda Mbodj'i topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 48'de yaşanan karambolde topu önünde bulan Taylan'ın pasında altıpasta Luyindama'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 63'te kaleci Mammadov'un pasında ceza sahası içinde rakibinden önce araya giren Emre'nin içeriye çevirdiği topu Diagne düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-3. Karşılaşma 3-1 sona erdi.



GOLLE DÖNDÜLER

GALATASARAY'IN sorunlu golcüsü Diagne, Neftçi Bakü karşısında müthiş bir performans gösterdi. Senegalli golcü bilindiği gibi geçen sezonu kiralık olarak Club Brugge'de geçirmiş ve orada da kadro dışı kalmıştı. Diagne Bakü karşısında attığı iki golle yıldızlaştı. Yine geçen sezon sakatlığı nedeniyle oynayamayan Luyindama da Bakü karşısında takımının ikinci golüne imza attı.



ASLAN'DA ROTASYON

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao'nun yerine Linnes, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'ye görev verdi. Linnes sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı-kırmızılılar, Neftçi müsabakasına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıkacak. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda Feghouli, Belhanda'nın Arda Turan'da Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.