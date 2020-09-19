Aslan’a kosuyor

Galatasaray transfer çalışmalarına ağırlık verirken kadrosuna süper bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Etobo transferini duyuran sarı-kırmızılılar M.City forması giyen Fernandinho'ya da kanca attı. Yönetim teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, İngiliz Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ön liberoda görev yapan ve savunmada da görev alabilen oyuncu ile ilgili önümüzdeki hafta içinde resmi adımların atılacağı konuşuluyor.

"COME TO G.SARAY"

Kulübü ile 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fernandinho'nun sosyal medyada Arda Turan, Radamel Falcao ve Cladio Taffarel gibi isimleri takip etmesi de heyecan yarattı. Taraftarlar, Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazmaya başladı.



DİAGNE SEVİNCİ

NEFTÇİ Bakü engelini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ve 3. ön eleme turunda H.Split ile eşleşen G.Saray'da Diagne sevinci yaşanıyor. Sezon başı kampında performansıyla dikkat çeken Diagne, sezona müthiş bir giriş yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in Falcao'nun yerine sahaya 11'de sürdüğü Senegalli golcünün 1 topu direkten dönerken, 2 gol kaydederek geceye damga vurdu.