Atletico Madrid Arda’yı unutamadı

GALATASARAY'A geri dönen Arda Turan, İspanyol basınında gündeme oturdu. El Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, yaptığı transferlere rağmen Arda Turan'ın yerini dolduramadı. Haberde; "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde kırmızı-beyazlılar'ın 2015 yazında kulübe veda eden Arda'nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.