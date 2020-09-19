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Haberler Galatasaray Atletico Madrid Arda’yı unutamadı

Arda’yı unutamadı

Atletico Madrid Arda’yı unutamadı
Giriş Tarihi: 19.9.2020

GALATASARAY'A geri dönen Arda Turan, İspanyol basınında gündeme oturdu. El Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, yaptığı transferlere rağmen Arda Turan'ın yerini dolduramadı. Haberde; "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde kırmızı-beyazlılar'ın 2015 yazında kulübe veda eden Arda'nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.

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