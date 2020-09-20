Medipol Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Radamel Falcao (p) ve 76. dakikada Younes Belhanda attı.
Bu sonuçla birlikte 2 hafta sonunda Başakşehir 0 puanda kalırken, Galatasaray da puanını 6'ya yükseltti. Medipol Başakşehir haftaya Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek, Cimbom ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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