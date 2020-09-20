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Medipol 0-2 | MAÇ SONUCU

'in 2. haftasında Medipol ile , Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı bol pozisyonların olduğu müsabakayı sarı-kırmızılı takım Falcao ve 'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Medipol Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

20.09.2020, 18:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020,21:02

Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Radamel Falcao (p) ve 76. dakikada Younes Belhanda attı.

Bu sonuçla birlikte 2 hafta sonunda Başakşehir 0 puanda kalırken, Galatasaray da puanını 6'ya yükseltti. Medipol Başakşehir haftaya Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek, Cimbom ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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