Aslan gümbür gümbür

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek giren Galatasaray, Hatayspor'a 2-0 yenilen Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek ikide iki yaptı: 0-2. 12. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta top Demba Ba'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 14'te Falcao, penaltıdan topu ağlara gönderdi: 0-1. 22'de Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 26'da Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.

MERT FARKI ÖNLEDİ

51'de Visca'nın sağ çaprazdan içeri gönderdiği topu Demba Ba'dan önce kaleci Fatih kontrol etti. 76'da Linnes sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Babel topuğuyla topu arkasına bıraktı. Belhanda ayak dışıyla yaptığı şık vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 86'da Başakşehir ceza sahasındaki karambolde Belhanda topa vurdu, Mert çıkardı. Seken topu Diagne tamamladı, ancak Mert yine başarılıydı. 90+2'de soldan yapılan ortada Demba Ba'nın kafa vuruşunu Fatih kurtardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.



TERİM 11'İ BOZMADI

SÜPER Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişik-liğe gitmedi. Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girerken genç orta saha oyuncusu, yedek-lerler arasında yer buldu. Turuncu-lacivert-li ekibin teknik direktörü Okan Buruk ise ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatays-por maçının başlangıç 11'inde tek değişik-lik yaptı. Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan Enzo Crivelli'yi yede-ğe çekerken, yerine Berkay Özcan'ı sahaya sürdü. Crivelli ikinci yarıda görev aldı.



ARDA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ OYNADI

ALTYAPISINDAN çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez mücadele etti. Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.