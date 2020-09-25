Aslan kükredi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda G.Saray, sahasında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i 2-0 yendi. 21. dakikada Gyurcso'nun sol kanattan ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topa Linnes'ten sekerek yükseklik kazandı. Havalanan topa Jradi'nin yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 26. dakikada sol taraftan Ömer'in kullandığı kornerde kale önünde Marcao kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. 32'de sağ taraftan Linnes'in ortaladığı topa arka direkte Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

BABEL, HAJDUK'UN FİŞİNİ ÇEKTİ

52'de sağ taraftan Linnes yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Ömer Bayram Diagne'ye pasını aktardı. Diagne'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Povasec'ten döndü. Dönen topa Diagne'nin tekrar yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 77'de ceza sahası içi sol tarafından Emre Taşdemir yerden içeriye ortasında kale önünde Belhanda'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 86'da Marcao'nun sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde boş durumda bulunan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.



G.SARAY'DA ROTASYON

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti. Sakatlığı bulunan Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi. Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.



ETEBO'NUN İLK MAÇI

G.Saray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İngiliz ekibi S.City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu. Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol dünkü maçın kadrosunda yer almadı.