Müthiş heyecan

Süper Lig'de saat 19.00'dan itibaren derbi heyecanı yaşanacak ve ezeli rakipler G.Saray ile F.Bahçe Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı bu önemli randevu beIN Sports HD 1'den yayınlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, Hatay ile golsüz berabere kaldı.

SARACCHİ'NİN YERİNE LİNNES

Aslan'da Emre Akbaba görev yapamayacak. Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi'in yerine ise Martin Linnes'in görev alacağı öğrenildi. Kanarya'da ise Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in ise hafif ağrıları bulunuyor.

1 MİLYAR 298 MİLYONLUK DERBİ

Derbide kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-lacivertliler; 74 milyon 180 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. F.Bahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta'nın değeri 9 milyon 500 bin Euro olarak olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın 8, Gustavo'nun da 6 milyon Euro değeri var. Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Omar'ın 6, Emre Kılınç ve Feghouli'nin de 5.5 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

İLK GOLÜ ATAN ZOR YENİLİYOR

Derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 26 yılı kapsayan son 54 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 54 lig maçının 8'i gollü beraberlikle bitti. Bu maçların 6'sında ilk golü F.Bahçe atarken, G.Saray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte G.Saray 1-0 öne geçerken, Fener ise eşitliği sağladı

SON 10 SEZONDA AĞIR FATURA ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı. PFDK, geride kalan 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 476 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 745 bin lira para cezası verdi. Geride kalan 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan, Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.