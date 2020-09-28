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Haberler Galatasaray Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

Rangers- maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

, play-off turunda deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. 1 Ekim Perşembe günü oynanacak olan maçı hakem  yönetecek.

Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek

AA

28.09.2020, 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,16:22

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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