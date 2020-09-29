G.Saray Seri’yi istiyor

SÜPER Lig'in üçüncü haftasında oynanan derbide sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları yeniden başladı. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in maçın ardından "Öne çıkışlarda Seri gibi profile sahip bir oyuncumuz yok" serzenişi sonrası Fulham forması giyen Jean Michael Seri için tekrar harekete geçti. Geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için sezon başında da girişimde bulunan İstanbul ekibi, istediğini alamamıştı. G.Saray, Seri'yi bir kez daha kiralamak isterken İngiliz ekibi ise bonservisiyle satmak istemişti.



YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

İNGİLİZ ekibi Fulham'ın bu sezon oynadığı 3 maçta da kadroya almadığı Fildişili orta saha oyuncusu için Galatasaray yönetiminin kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun transferinin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.