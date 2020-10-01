Galatasaray - Rangers I CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Mücadele tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Babel, Falcao.
ARDA TURAN KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.
Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor..
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