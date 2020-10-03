Bakayoko hamlesi

GALATASARAY, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Etebo'yu kadrosuna katan İstanbul ekibi, bir oyuncu daha eklemek istediği orta saha rotasyonu için Chelsea'den Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı. Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncu için Chelsea ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2017'de Monaco'dan 40 milyon Euro bonservis karşılığında Chelsea kadrosuna katılan Bakayoko, sonrasında Milan ve Monaco ile kiralık birer sezon geçirmişti. Chelsea Menajeri Frank Lampard'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni sezonun kadrosunda düşünmediği belirtildi. Yönetimin futbolcuyla pazartesi günü son bir görüşme daha yapacağı belirtildi.