G.Saray’da büyük kayıp

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında umduğunu bulamadı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Glasgow Rangers'a elenerek gruplara katılma şansını kaybeden sarı-kırmızılılar büyük bir maddi kayba uğradı. İstanbul ekibi, grup aşamasına kalması ile birlikte 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu yani 55 milyon TL kasasına koyacaktı.

DAHA ÖNCE 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Avrupa kupalarında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha önce Terim idaresinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı.