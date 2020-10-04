Belhanda Nice’e doğru

G.Saray'da gönderilecek isimler arasında ilk sırada adı geçen Younes Belhanda'nın konusunda transfer sezonunun son günlerinde önemli mesafe kat edildi. Faslı yıldız, eski takımı olan Fransız Nice ile anlaşmaya vardı. Fransız basını, transferin bittiğini ve Belhanda'nın takıma katılacağını belirtti. Nice'in aynı mevkide oynayan oyuncusu Cyprien'i satması da bu transferin biteceği iddialarını güçlendirdi.

7 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray'ın bu operasyondan kasasına 7 milyon Euro civarında bonservis bedeli koyması bekleniyor. Cim Bom böylece oyuncunun yıllık 3.3 milyon Euro olan garanti ücretinden ve bonuslarla 5 milyon Euro'ya ulaşan maliyetinden kurtulduğu gibi, gündemdeki transferleri de bitirme fırsatına kavuşacak. Şu ana kadar elinde 1 milyon Euro'luk bütçe kalan ve bu nedenle kiralık transferleri bile bitirmekte zorlanan Sarı-Kırmızılı yönetim, resmi imzalar atıldığında 8 milyon Euro'luk limite sahip olacak.