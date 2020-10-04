  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Kasımpaşa - Galatasaray CANLI ANLATIM

-

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa - Galatasaray CANLI ANLATIM

04.10.2020, 19:08

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa - Galatasaray CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA