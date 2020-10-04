Kasımpaşa - Galatasaray CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Alan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne
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