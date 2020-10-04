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Haberler Galatasaray Pazar şöleni

Pazar şöleni

İki şampiyon adayı bugün ligde moral arayacak. Aslan saat 19.00’da ’ya konuk olurken, Kartal 16.00’da G.Birliği’ni konuk edecek.

Pazar şöleni
Giriş Tarihi: 4.10.2020

UEFA Avrupa Ligi'ne Rangers'a 2-1 yenilerek veda eden Galatasaray, bugün saat 19.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Sarıkırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. Galatasaray'da Muslera, Saracchi, Emre Akbaba ve Arda dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında ligde evindeki ilk galibiyetini kovalayacak. Kara Kartal geride kalan 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken, ilk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği ise birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamadı.

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