Fatih Terim: Suçlu benim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında oyuncularının yorgunluğunun etkisi olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi elemelerinde maçlar yapan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Maalesef yorgunluğun alından kalkamadık. Bazı oyuncularımız ayakta kaldı ama maalesef birkaç oyuncumuz yorgunluğun üstesinden gelemedi. Fiziki düşüş beklediğimizin üstünde oldu. Kasımpaşa'da hocamızı ve oyuncularını tebrik ederim. Çok da güzel bir gol attılar. Oyunun başında Diagne ile girdiğimiz pozisyonu gole çevirsek veya beraberliği bulsak olay başka türlü olurdu. İlk 3 haftaya baktığımızda beklemediğim bir sonuçtu ama lig uzun bir maraton." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını aktaran Terim, "İkinci yarı iyi ve baskılı oynadık. Zaman zaman tek kale oynadık ama çift santrfora dönmemize rağmen net pozisyonlar bulamadık. Daha etkili ve etkin olmalıydık." ifadelerini kullandı.

'NE GALATASARAY'I NE TAKIMI BIRAKTIM'

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maça 5 dakika uzatma süresi eklenmesine kızarak sahayı terk etmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Ben, oyunu terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Açıkçası bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım, artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı. Neye tepki gösterdiğimi zaten seslendirdim. Daha önce de girdim ama ille de böyle şeylerden, 'Ona şunu yazalım, buna şunu diyelim.' diyenler olursa, bütün mağlubiyetleri de bana yazsınlar. Bütün kötü gidişin sebebi de beni göstersinler. Bütün hataların sorumlusu olduğumu da yazabilirler. Olanı ve olmayanı da söylesinler. Belki Galatasaray'ın borçları da benim yüzümdendir. Onu da diyebilirler. Hiçbir şeyden korkum ve çekincem yok. Galatasaraylılara yakışır şekilde durduğum yerden vazgeçmeyeceğimden herkes emin olabilir. Ben ilk defa çıkmadım. Neye tepki olduğu da belli. Bu kadar süre yerde dolaşan bir oyunda neye tepki gösterdiğim açık."

'SUÇLU BENİM'

Fatih Terim, transfer sezonunun kapanmasına 24 saat kaldığını belirterek, konuşmanın yersiz olduğunu söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada yayıncı kuruluşa açıklama yapacağını aktaran Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transferi konuşacağımıza, nedenlerini, niçinlerini konuşmamız lazım. Bunu da ısrarla söylüyorum. Yarım yarım konuşuyoruz. Bir tane soruya cevap veriyoruz ama derdimizi tam anlatamıyoruz. Ne olduğunu imkan olursa milli takım arasında beIN Sports'taki röportajda konuşmayı düşünüyorum. Ben de bıktım. Herhalde herkes bıkmıştır. Bu konuyla ilgili düşüncelerimi daha önce anlatmıştım. Listeyi hem sezon içinde hem de sezon sonunda paylaşmıştım. Bu konuda fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Onu da bana yazabilirsiniz. Sorun yok. Büyük ihtimalle o da benim yüzümden olmuştur. Hatta borçlar bile bendendir. Şu anda bunları konuşmak yersiz. 24 saat sonra ne olacağı aşağı yukarı belli. Mevcut kadro ile ocak ayına kadar nasıl gideriz, nasıl yaparız, kafamızdaki plan içinde yapamadığımız şeyleri acaba ocak ayına kadar yapabilir miyizin çalışması içinde olacağız. Büyük ihtimalle benim hatamdır."

MEHMET ALTIPARMAK: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Hem oyun hem de skor anlamında hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum." diye konuştu.

İlk yarıda birçok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran Altıparmak, "Bu hafta Galatasaray'ın defanstan topla çıkışlarına çok çalıştık. Ön tarafta yapacağımız baskıyla ve kazandığımız toplara çok pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk yarısında 5-6 tane net pozisyon kaçırdık. Bir tane gol attık. Maçı ilk yarıda da çözebilirdik. Galatasaray'ın bir tane dışında net pozisyonu yok. Oyunu istediğimiz şekle getirdik. Son paslarda ve vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı olabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu ve sakat olan futbolcularımızın düzelmesi için milli takım arası bizi rahatlatacaktı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak, transferi gün içinde tamamlanan ve ayağının tozuyla ilk 11'de maça başlayan Armin Hodzic ile ilgili, "Uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Takımının Avrupa kupası maçı vardı. Perşembe günü elendiler. Ondan sonra işlemler hızlandı. Kasımpaşa, müthiş bir aile. Dün geldi, bugün oynadı. Bu ailenin içine giren herkes çok çabuk adaptasyon sağlıyor ve buranın bir parçası oluyor. Hodzic'e adaptasyon sürecinde yardımcı olan bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım arasının kendileri için iyi olacağını aktaran Altıparmak, "Milli takım arasından sonra istediklerini daha iyi yapan, daha iyi uygulayan bir takım olmak istiyoruz. Bu sezon üst sıraları isteyen bir Kasımpaşa var. Bu hedefi gerçekleştiren bir takım olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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