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Aslan için flaş iddia

G.Saray’ın transferin son gününde Başakşehir’den ’a karşılık Diagne ve Babel’i önerdiği öne sürüldü.

Aslan için flaş iddia
Giriş Tarihi: 8.10.2020

Yaz transfer döneminin son gününde sessiz kalan G.Saray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın transferin son saatlerinde aslında yıldız bir ismi kadroya katmak için yoğun uğraş verdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili yoğun çaba sarf ettiği, Cim Bom'un yıldız isim için Mbaye Diagne ve Ryan Babel gibi isimlerini önerdiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR
Fakat kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan milli futbolcuyu vermek istemeyen Başakşehir yetkililerinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği konuşuluyor. Başakşehir'in takımın Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele edecek olması sebebiyle yıldızının gönderilmesine karşı çıktığı ve bu transferin de gerçekleşmediği bildirildi.

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