Falcao yolcu mu?

Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve son iki haftayı galibiyetsiz kapatan Galatasaray'da Radamel Falcao yine gündeme oturdu. Geçen sezon Galatasaray'a Monaco'dan transfer olan ve performansıyla en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Kolombiyalı yıldızın satılması için Başkan Mustafa Cengiz'den onay çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in 'Satabiliyorsak yol yakınken satalım" sözünü dinleyen Başkan Cengiz, 34 yaşındaki yıldızın elden çıkarılması için talimat verdi. Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao için başta transferin devam ettiği ABD, Brezilya, Çin, Katar ve Suudi Arabistan Ligi'nden takımlarla temasa geçilmesi kararı alındı.

YILDIZ İKNA EDİLECEK

Ayrıca Falcao'nun menajeri değil bu ülkelerle oyuncu satışında etkisi olan menajerlere yetki verilecek. Falcao da takımdan ayrılması için ikna edilecek ve ayrılırken Kolombiyalı oyuncuya herhangi bir ödeme yapılmayacak.



MUSLERA KASIM'DA DÖNÜYOR

Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat olan ve uzun süredir formadan uzak kalan kaleci Muslera'dan sevindirici haber geldi. Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi. Muslera, kasım ayında geri dönmeyi başarırsa Sivasspor maçı için formaya aday duruma gelecek.