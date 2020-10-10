Galatasaray'da dün Belhanda ve Feghouli depremi yaşandı. Sarıkırmızılı ekipte Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin yönetimi kurulunun indirim isteklerini kabul etmediği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz, önce kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, ekim ayına kadar tüm takıma ödemeleri yaptıklarını söyledi. Daha sonra kulüp yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen futbolculara da indirimli maaş verildiği duyurdu.



KADRO DIŞI KALABİLİRLER

İndirimi kabul etmeyen 2 isimden biri olduğu iddia edilen Faslı 10 numara Younes Belhanda'nın da sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA'ya taşıdığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve ikilinin kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Galatasaray'da Younes Belhanda 3 milyon 350 bin Euro maaş alırken, Sofiane Feghouli de 3 milyon 850 bin Euro kazanıyor.