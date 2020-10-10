Avrupa macerasına erken nokta koyan ligde ise son haftalarda istediği sonuçları alamayan G.Saray'da seçim bombası patladı. G.Saray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başında yapılan anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Bir an önce mali genel kurulu yapıp, seçimlere gitmek istiyorum" açıklamasında bulundu. Pandemi yüzünden sosyal mesafeyi düşünerek yer sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yüzden mali genel kurulu yapamadıklarını belirten başkan Mustafa Cengiz, "Biz de istiyoruz ki mali kurul yapılsın. Olağan mali kurulu bütçe için yapmak zorundayız. Fakat yapamıyoruz. 10 bin üye var. Ben bunun sorumluluğunu alamam. Ben bir an önce mali genel kurulu yapıp, seçimlere gitmek istiyorum. Genel kuruldan kaçmıyorum. Fakat yer yok yapmak için" şeklinde yorumda bulundu.

BU SALDIRININ SEBEBİ NE?

Cengiz, yönetimde sorular olduğu iddialarını da yalanladı ve, "Nedense Abdurrahim (Albayrak) ve Yusuf'a (Günay) büyük saldırı var. Bana bakıyorlar 'Bu adamın bir ayağı çukurda, yakında ölecek buna çatmayalım başkasına çatalım' diyorlar. Abdurrahim ne yaptı? Bu saldırı niye? Aksandan mı kaynaklanıyor? Abdurrahim'in aksanına, Yusuf'un bıyığına takıyorlar. Abdurrahim ve Yusuf Bey'e haksızlık yapılıyor" diye konuştu.