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Haberler Galatasaray Aslan FIFA’ya gitti

Aslan ’ya gitti

Galatasaray Kulübü, kulübü Al Hilal’ın 2018 yılında transfer ettiği Bafetimbi Gomis’in son taksidini ödememesi üzerine ’nın kapısını çaldı.

Aslan FIFA’ya gitti
Giriş Tarihi: 12.10.2020

Son günlerde Feghouli ve Belhanda krizi sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray, eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in forma giydiği Al Hilal kulübü ile FIFA'lık oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2018 yılında Suudi Arabistan ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ile karşılığında verilen Bafetimbi Gomis'in son taksitinin henüz ödenmediği ortaya çıktı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Hilal'in, Fransız golcünün son taksiti olan 2 milyon Euro'yu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray'ın Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiğini yazdı. Ayrıca, Gomis'in henüz alacaklarını alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımını FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 83 maçta 67 gol ve 10 asist kaydetti. Gomis, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 42 karşılaşmada ise 32 gol ve 6 asist ile oynamıştı.

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