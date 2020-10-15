Aslan’da sürpriz aday

Transfer döneminde stoper hattını güçlendirmesi beklenen ancak bu mevkii için sessiz kalan G.Saray, beklenen takviyeyi devre arasında gerçekleştirmeyi düşünüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Norveç-Romanya maçında forma giyen Norveç'in stoperi Stefan Strandberg'i beğendiği ve 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Bu transfer döneminde Ural'a geri dönen Stefan Strandberg'in 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu ülkesi Norveç'in 12 kez formasını giydi.

MUSLERA KALACAK

Bu arada Galatasaray, geçen sezon ayağı kırılan kaleci Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Tecrübeli ismin 2 yıl daha takımda kalması planlanıyor.