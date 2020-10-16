Aslan’dan Emre’ye sözleşme

Galatasaray Kulübü, sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Emre Akbaba için atağa kalktı. Sarıkırmızılı ekip büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarıkırmızılı yönetim, 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.

İKİ YILLIK MUKAVELE ÖNERİSİ

Aslan'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek. Emre'nin gelecek teklif karşısındaki yanıtı merak edilirken görüşmelerin mayıs ayına sarkabileceği gelen haberler arasında.