  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Aslan’dan Emre’ye sözleşme

’dan ’ye sözleşme

G.Saray, sakatlığı geçen yıldızına indirimli iki yıllık sözleşme önerecek.

Aslan’dan Emre’ye sözleşme
Giriş Tarihi: 16.10.2020

Galatasaray Kulübü, sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Emre Akbaba için atağa kalktı. Sarıkırmızılı ekip büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarıkırmızılı yönetim, 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.

İKİ YILLIK MUKAVELE ÖNERİSİ
Aslan'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek. Emre'nin gelecek teklif karşısındaki yanıtı merak edilirken görüşmelerin mayıs ayına sarkabileceği gelen haberler arasında.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’dan Emre’ye sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA