Ocak harekatı

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde iki yerli oyuncunun olduğu ve Ocak ayında iki yıldız ismi kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü. Bu isimlerden ilkinin yaz döneminde de ismi G.Saray ile anılan Kenan Karaman olduğu kaydedilirken F.Düsseldorf ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek futbolcunun transferinin bitirilmesi için çalışmalar şimdiden başladı.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Beşiktaş'ın verdiği zam oranını beğenmeyen ve siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz ile ilgili de çalışmalar hızlandırıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Aslan, transfer için ısrarcı davranıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dün "Dorukhan, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İmzalamaması dahilinde Allah yolunu açık etsin" sözleri dikkat çekerken G.Saray'ın bu transferi de gerçekleştirmesi sürpriz sayılmayacak.

ALMANYA'DA OYNADI

G.Saray'ın listesindeki Kenan Karaman kariyeri boyunca sadece Alman ekiplerinde forma giydi. Hoffenheim altyapısından Hannover 96'ya geçiş yapan ve ardından Fortuna Düsseldorf 'a transfer olan milli yıldız kariyerindeki 172 randevuda 41 kez gol sevinci yaşadı. Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son 4 maçında da görev yapan oyuncu bu süreçte toplam 276 dakika sahada kaldı.

FATİH TERİM'İN HEDEFİ 4'TE 4

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir sonraki milli maç arasına kadar 4 lig maçını da kazanmak istiyor. Terim, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, A.Gücü ve Sivasspor karşılaşmalarından 12 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maçlar öncesinde teknik heyeti memnun eden en önemli gelişme Emre Akbaba, Marcello Saracchi ve Etebo'nun sakatlıklarının düzelmesi oldu.

SARACCHİ TAKIMA DÖNÜYOR

SARACCHİ'NİN, Aytemiz Alanyaspor maçında sol bekteki yerini alması bekleniyor. Fatih Terim'in, Emre Akbaba'nın da antrenman performansından memnun olduğu ifade edildi. Kasımpaşa maçındaki sakatlığını atlatan Etebo'nun ise Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlamasına kesin gözle bakılıyor.