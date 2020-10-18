Son karar Diagne

Süper Lig'in en formda takımlarının başında gelen Alanyaspor karşılaşması öncesi Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağı. Bu pozisyonda Mbaye Diagne ve Radamel Falcao gibi iki önemli kozu bulunan Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bu şartlara göre tıpkı Kasımpaşa müsabakasında olduğu gibi Diagne ile başlayacağı belirtildi.

MİLLİ TAKIMDA ATTI

Terim'in, uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı'na çağrılan ve Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor. Tecrübeli hocanın, Diagne ile başlayıp, rakip savunmanın yorulmasının ardından Kolombiyalı forvetini sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Sezona formda başlayan Radamel Falcao, Süper Lig'de ilk 2 haftada 3 gol attı. Gaziantep FK'ya 2 gol atan Kolombiyalı, ikinci haftada da Başakşehir'e 1 gol atmıştı. Ardından Fenerbahçe ve K.Paşa maçlarında gol bulamayan Falcao, milli takımda da gol atmayı başardı. Usta forvet, Şili deplasmanında 90+1'de kaydettiği golle takıma 1 puanı kazandırdı.