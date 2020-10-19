G.Saray’a sert rakip

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Lige 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar güçlü rakibini yenmenin hesabını yapıyor. İstanbul ekibinde savunmanın önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.



ÜÇ İSİM HİÇ DEĞİŞMEDİ

G.SARAY'DA 3 futbolcu bu sezon oynanan bütün maçlarda sahada kaldı. Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Öztürk, Marcao ve Taylan Antalyalı'yı bu sezonki 4'ü Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi eleme maçları olmak üzere toplam 7 müsabakada oyundan hiç çıkarmadı. İstanbul temsilcisi geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3'ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Belhanda kaydetti.