G.Saray yıkıldı

Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan Galatasaray, Alanyaspor'a teslim oldu: 1-2. 15. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan kornere gitti. 33'te ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti. 34'te Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

ALANYASPOR BASKI KURDU

43'te ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 45+2'de Etebo'nun ceza yayı önünde Salih Uçan'a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 87'de ceza sahasına topla giren Davidson'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti. 88'de Mustafa ceza sahası dışından sert vurdu, top üst direkten geri döndü. 90+5'te Berkan'ın vuruşuna ceza sahasında dokunan Davidson'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.



232 GÜN SONRA

GALATASARAY, Türk Telekom Stadyumu'nda seyircili olarak en son 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması ile birlikte 232 gün sonra taraftarına kavuştu. Türk Telekom Stadyumu'ndaki loca sayısı 198 ve bir locanın kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişirken, karşılaşmayı 1500 taraftar takip etti.