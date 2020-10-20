Terim’den revizyon

SÜPER Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Ligde son olarak milli maç arasından önce Kasımpaşa'ya konuk olan ve 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam, 6 oyuncu değişikliğine gitti. Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti. Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.



BELHANDA VE FEGHOULİ YOK

G.SARAY'DA maaş indirimi nedeniyle kulübü FIFA'ya veren Belhanda ve Feghouli kesik yedi. İndirim talebini kabul etmeyen iki yıldız, yönetim paralarını eksik yatırınca FIFA'ya başvurmuştu. İki oyucu da gelişmelerin ardından performans düşüklüğü de yaşadıkları için teknik direktör Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekildi. Belhanda, müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.