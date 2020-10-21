G.Saray’a sessizlik 28 puan kaybettirdi

Süper Lig'de evin-de Aytemiz Alanyas-por'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray, taraftarın-dan yoksun çıktığı maçlar-da başarılı olamadı. Pande-mi yüzünden bir kez daha 12'inci gücünden eksik kalan sarı-kırmızılılar, 14 maçlık dönemde 28 puan kaybetti. TARAFTARSIZ OLMUYORİlk olarak geçen sezon Beşiktaş maçıyla seyircisiz müsabaka dönemine giren İstanbul ekibi, o tarihten bu yana ligde sadece 3 gali-biyet alabildi. Geçen sezon Göztepe'yi taraftarsız maçta yenebilen İstanbul ekibi bu sezon ise evinde Gazian-tep FK'yı, deplasmanda da Başakşehir'i devirdi. Süper Lig'de toplam 14 defa seyir-cisiz maça çıkan sarı-kırmızılılar geçen sezon Rizespor, Trab-zonspor, Alanyas-por ve Ankara-gücü'ne mağlup olurken, bu sene de Kasımpaşa ve Aytemiz Alan-yaspor'a yenildi. Galatasaray, 14 maçlık dönemde Beşiktaş, Gazian-tep FK, Başakşe-hir, Antalyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da 2 puan kaybet-ti. Sarı-kırmızılılar, 14 mücadelede 3 galibiyet, 6 mağlubi-yet ve 5 beraberlik alarak taraftarını kahretti.



JONAS WİND'E KANCA ATTILAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao'nun yanına genç bir golcü alınması için yönetime rapor verdi. Terim, Danimarka ekibi Kopanhag'da forma giyen Jonas Wind'in devre arasında transfer edilmesini istedi. Tecrübeli teknik adamın bir süredir 21 yaşındaki futbolcuyu izlettirdiği ifade edildi. Futbola Kopenhag altyapısında başlayan golcü futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Genç golcü Jonas Wind, bu sezon çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.