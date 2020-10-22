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Haberler Galatasaray Falcao’yu istediler

Falcao’yu istediler

temsilcisi ’ın ardından Suudi ekiplerinden da ’ın Kolombiyalı yıldız golcüsüne talip oldu.

Falcao’yu istediler
Giriş Tarihi: 22.10.2020

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya Katar ekibi Al Rayyan'dan sonra Suudi temsilcisi Al Ittıhad da resmen talip oldu. Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'i geri çağıran Al Ittihad'ın Bony'nin ayrılması durumunda yerine Falcao'yu transfer edeceği öğrenildi. Ittihad kulübünün sportif direktörü Ali Diab, UFM Radyosuna yaptığı açıklamada Falcao ile ilgilendiklerini ve nabız yokladıklarını açıkladı. 5

MAÇTA 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın geçen sezon başında 5 milyon Euro bedelle Monaco'dan transfer ettiği Falcao'nun 2022 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Kolombiyalı yıldız golcü, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giydi. Bu sezon İstanbul ekibiyle 5 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetti.

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