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Haberler Galatasaray G.Saray çıkış arıyor

G.Saray çıkış arıyor

Son üç maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar bugün 19.00’da deplasmanda sınavında 3 puan hedefliyor.

G.Saray çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 24.10.2020

SÜPER Lig'de son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bugün Erzurumspor deplasmanında galibiyet arayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı. Aslan, Süper Lig'de rakibi ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Cim Bom'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacak.

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