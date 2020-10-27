Buzlar çözüldü

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında bir süredir yaşanan kriz tatlıya bağlandı ve taraflar dün Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelerek buzları eritti. Daha önce bugün yapılacağı açıklanan toplantı 1 gün önceye çekilirken, görüşmenin gergin başladığı ancak mutlu bittiği öğrenildi. Zirvede yaşanan gerginliğin ardından toplantıdan ayrılan Terim'in stadı terk etmeden tekrar ikna edildiği ve yeniden masaya oturulduğu öne sürüldü. Bir süre gergin seyreden görüşme sonucunda uzlaşma sağlanırken tecrübeli teknik adam toplantının ardından sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" paylaşımında bulunarak görevinin başında olduğunu belirtti.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi. Bilindiği üzere gerginliğin fitilini Başkan Cengiz'in geçtiğimiz günlerde takımla ilgili basına yansıyan açıklamaları ateşlemişti. Terim de bunun üzerine "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" diyerek yönetime adeta rest çekmişti.



'KENETLENİN' AÇIKLAMASI

G.SARAY Kulübü toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Kenetlenin başka G.Saray yok" başlığı ile "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!" ifadelerini kullandı.



HENRY ONYEKURU GERİ DÖNÜYOR

nGEÇTİĞİMİZ sezon devre ara-sında Galatasa-ray'ın kiralık olarak renklerine bağla-dığı ve lig bitme-den takımı Mona-co'ya geri dönen Henry Onyekuru yeniden sarı-kırmı-zılı formayı giyebi-lir. Fransız basını, Onyekuru'nun geli-şim kaydedeme-diğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderile-ceğini yazarken Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı bildirildi. Nijer-yalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek.