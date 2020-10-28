Galatasaray’da Feghouli şoku

Galatasaray'da belindeki ağrılar nedeniyle Erzurumspor ile oynanan maçta forma giyemeyen Sofiane Feghouli'nin Ankaragücü randevusunda da oynamasının zor olduğu belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Ankaragücü karşılaşmasında Cezayirli futbolcuyu kadroda düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eğilimde olduğu, ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi.

CİM BOM'DA HEDEF ÜÇTE ÜÇ

Bu arada başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan kriz tatlıya bağlanırken, hedef bir kez daha zirve olarak belirlendi. Erzurumspor galibiyeti ile kendine gelen sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nün ardından Sivasspor'a konuk olacak. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Ankaragücü ve Sivasspor'u yenmeleri halinde zirveye yerleşeceklerini belirtti.