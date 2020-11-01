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Haberler Galatasaray Fatih Terim’den zorunlu değişim

’den zorunlu değişim

Fatih Terim’den zorunlu değişim
Giriş Tarihi: 1.11.2020

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Erzurumspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Erzurum maçında sakatlanan Belhanda ile kırmızı kart gören Falcao'ya forma veremedi. Terim, Falcao'nun yerine Diagne'yi, Belhanda'nın yerine ise kırmızı kart cezasını dolduran Etebo'yu sahaya sürdü. Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini ise Ömer Bayram'a teslim etti. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı. Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.

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