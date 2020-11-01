Galatasaray üçlük attı

Süper Lig'de geçen hafta Erzurum'u 2-1 yenerek kendine gelen Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek seri başlattı. 36'da Emre Güral'ın pasında Lobjanidze'nin ceza alanı işinden çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi. 45+2'de sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi, rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi ve pasını Babel'e çıkardı. Babel, penaltı noktasının hemen önünden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

İKİNCİ YARIDA GOL GELMEDİ

56'da Okan'ın hatalı pasıyla topla buluşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti. 78'de Arda'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Taylan kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı. 82'de Arda'nın ceza sahasının sağ çaprazından son çizgiye inerek içeri çevirdiği topu altıpastan Feghouli tamamlamak istedi, vuruşunu Atakan kale çizgisinden çıkardı. 88'de Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Friedrich çıkardı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

İZMİR VE MESUT YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Mücadele öncesi seremoniye Galatasaraylı ve Başkent ekibinin futbolcuları kollarında siyah bantlarla çıkarken, İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ayrıca İzmir'de meydana gelen deprem için "Geçmiş olsun İzmir" pankartları da tribünlere asıldı.



BÜYÜK DESTEK

Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.