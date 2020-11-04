G.Saray saldırıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı Seri, Monaco'dan Onyekuru'yu tekrar isterken, Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı ile F.Düsseldorf'ta görev yapan Kenan Karaman'ı almak için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Marcao ile masaya oturulacak. Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kaçıracak olan kaptan Muslera'yla da yeni kontrat yapılması planlanıyor. Yönetimin ayrıca bazı oyuncularla da yollarını ayıracağı belirtildi.

MARCELO SARACCHİ İÇİN PAZARLIK

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak. Yönetimin 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.